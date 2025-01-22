Лесопарк «Новая Трехгорка» благоустроят в Одинцове в 2025 году

Благоустройство больше 140 объектов Московской области ожидается в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Одним из направлений станет работа в лесопарковых зонах по программе «Парки в лесу», которая создана для улучшения мест отдыха. Например, в Одинцовском округе планируют благоустроить лесопарковую зону «Новая Трехгорка».

Здесь запланировали много мероприятий для улучшения инфраструктуры и благоустройству территории. Будут проложены пешеходные дорожки общей длиной 7,5 километра, что упростит прогулки и активный отдых. Также установят спортивные площадки и площадки для выгула собак, что сделает парк удобным для занятия спортом и прогулок с питомцами.

Кроме того, в парке появятся зоны для отдыха — специальные места для барбекю, где семьи смогут готовить еду на свежем воздухе, а для детей организуют игровые площадки.

Чтобы улучшить досуг посетителей, в лесопарке также разместят павильоны для мастер-классов и проката спортивного инвентаря. Также появятся кофейни, где можно будет перекусить, а пункты охраны обеспечат безопасность отдыхающих.