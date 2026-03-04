Лесопарк «Елочки» обновят в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске стартует один из самых ожидаемых проектов по благоустройству городской среды: лесопарк «Елочки» ждет масштабное преображение, призванное превратить его в современный, многофункциональный и всесезонный кластер для активного отдыха и досуга.

Работы начнутся в ближайшее время и, по планам, будут завершены к концу лета 2027 года. Главная задача, которую поставили перед собой проектировщики, — это не только сохранить уникальный природный ландшафт лесопарка, но и гармонично вписать в него современную инфраструктуру, сделав пространство максимально комфортным, безопасным и привлекательным для посетителей всех возрастов и с разнообразными интересами. Концепция развития территории предполагает создание единого пространства, где найдут место как спортсмены и любители активного образа жизни, так и семьи с детьми, а также владельцы домашних животных.

Благоустройство парка «Елочки» предусматривает четкое функциональное зонирование территории, что позволит избежать пересечения интересов разных групп посетителей и повысить уровень их комфорта и безопасности. Для посетителей обустроят детский городок нового поколения, спортивный центр под открытым небом, а также развитую сеть маршрутов.

Проектировщики позаботились о том, чтобы парк не пустовал и в холодное время года. Для любителей лыжного спорта будет установлен специальный навес, который будет выполнять функцию не только места для отдыха, но и станет стартовой точкой для проложенной по лесу лыжной трассы. Рядом с ним расположится пункт проката спортивного инвентаря, где можно будет взять напрокат лыжи, коньки и другое оборудование.