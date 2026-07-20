Лесопарк «Елочки» благоустроят в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске проведут масштабное обновление лесопарка «Елочки». Здесь появятся освещенные лыжные трассы, зоны для тихого отдыха, пешеходные дорожки и велосипедные маршруты.

Также запланирована реставрация мемориала бойцам и командирам 201-й Латышской стрелковой дивизии.

На встрече с подрядчиками 17 июля утвердили концепцию благоустройства и детальный план восстановления мемориального комплекса. Все работы проведут с учетом пожеланий жителей, высказанных в ходе общественного обсуждения.

Проект реализуется по программе «Формирование современной комфортной городской среды» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Специалисты уже приступили к подготовительным мероприятиям. Завершить благоустройство планируют осенью 2027 года. Тогда лесопарк станет еще одним любимым местом для прогулок, активного отдыха и памятных мероприятий.