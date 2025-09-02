Лесопарк «Дубрава» благоустроили в Подольске

В Климовске завершилось благоустройство лесопарка «Дубрава», и он уже открыт для посетителей. Как сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области, природная территория стала современным, удобным и безопасным пространством для отдыха.

«В этом году по губернаторской программе „Парки в лесу“ мы благоустраиваем десять пространств. Среди них — лесопарк „Соколка“ в Истре и Пироговский лесопарк в Мытищах — это действительно долгожданные объекты. Также мы преобразим Томилинский лесопарк и Лесную опушку в Люберцах, Новую Трехгорку в Одинцовском округе и Парковский лес в Орехово-Зуеве», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

В лесопарке «Дубрава» обустроили новые павильоны для встреч и прогулок, высадили деревья, кустарники и цветы, которые сделали территорию зеленее и красивее, установили скамейки, фонари, арт-объекты и указатели, благодаря которым парк стал не только удобным, но и уютным.

Для пешеходов и велосипедистов проложили более десяти километров дорожек, чтобы можно было свободно гулять по всей территории. В парке сделали смотровую площадку с красивыми видами, удобную парковку, игровые зоны для детей и спортивные площадки с современными тренажерами. Особое внимание уделили экологии: очистили пруд, улучшили воду и благоустроили прибрежную зону.