Лесопарк «Банный лес» откроют в Красноармейске 4 октября

В Красноармейске в Пушкинском округе завершается масштабное преобразование лесопарка «Банный лес». Открытие обновленной зоны отдыха запланировано на субботу, 4 октября.

В Министерстве благоустройства Московской области отметили, что на территории лесопарка проложили удобные пешеходные маршруты и велодорожки.

Для разных категорий отдыхающих организовали специальные пространства: семьи с детьми смогут проводить время на новых игровых площадках с современными безопасными комплексами, любители активного образа жизни — тренироваться в зоне для воркаута, а поклонники экстремальных видов спорта — осваивать новый скейт-парк.

Особое внимание уделили комфорту и безопасности гостей. Территорию украсили декоративные беседки и другие малые архитектурные формы. В вечернее время освещение обеспечат современные светильники, а за порядком будут следить при помощи системы видеонаблюдения.

Инфраструктуру дополнят павильонами, где можно будет провести время или взять напрокат спортивный инвентарь.

Для гостей обустроили санитарные зоны с туалетами и специальной комнатой для мам и детей. Кроме того, возле лесопарка предусмотрели просторную парковку с подъездами и местами для маломобильных граждан.

В «Банном лесу» позже проведут работы по озеленению — высадят молодые деревья, кустарники и цветы.