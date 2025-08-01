Лесопарк «Банный лес» благоустроят в Пушкино

В округе активно ведутся работы по комплексному благоустройству лесопарка «Банный лес». В настоящее время на территории лесопарка проводятся подготовительные мероприятия, включающие в себя санитарную очистку, укладку основания для будущих дорожек и прокладку необходимых инженерных сетей.

Эти работы являются этапом подготовки к основному строительству и обеспечивают надежность и долговечность будущей инфраструктуры. Особое внимание в проекте уделено созданию сети пешеходных и велосипедных маршрутов. В общей сложности в лесопарке появится шесть километров новых маршрутов, из которых пять километров будут предназначены для пешеходных прогулок, а один километр составит вело-лыжная трасса. Для удобства посетителей будет обустроена парковка, включая специально выделенные места для граждан с ограниченными возможностями здоровья. На территории парка планируется создать две детские площадки, обустроить воркаут-зону для занятий спортом на открытом воздухе и смотровую площадку.

Завершить все работы по благоустройству лесопарка «Банный лес» планируется в сентябре этого года.