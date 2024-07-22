Лесных пожарных Подмосковья наградили за высокие показатели в работе

Фото: Комитет лесного хозяйства МО

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов наградил сотрудников за отвагу и самоотверженность при тушении природных пожаров. Отличившиеся специалисты получили медали и благодарности МЧС России.

Медали «За спасение на пожаре» получили начальник ЛПС «Белоомут» Леонид Бородин, начальник ЛПС «Хорлово» Андрей Воронин, начальник ЛПС «Клин» Александр Демидович, тракторист ЛПС «Кривандино» Алексей Колосов и лесной пожарный ЛПС «Орехово-Зуево» Виктор Попов.

Медаль За пропаганду спасательного дела» получил начальник ЛПС «Куровское» Евгений Кочедыков.

Фото: Комитет лесного хозяйства МО
1/6
Фото: Комитет лесного хозяйства МО
2/6
Фото: Комитет лесного хозяйства МО
3/6
Фото: Комитет лесного хозяйства МО
4/6
Фото: Комитет лесного хозяйства МО
5/6
Фото: Комитет лесного хозяйства МО
6/6

Почетную грамоту МЧС России вручили лесному пожарному ЛПС «Орехово-Зуево» Виктору Попову.

Благодарности МЧС России объявили лесному пожарному ЛПС «Луховицы» Михаилу Варваричу, водителю автомобиля ЛПС «Егорьевск» Александру Войнову, водителю автомобиля ЛПС «Луховицы» Юрию Невадовскому и водителю автомобиля ЛПС «Ямкино» Андрею Сухову.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте