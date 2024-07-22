Сегодня 16:17 Лесных пожарных Подмосковья наградили за высокие показатели в работе Фото: Комитет лесного хозяйства МО
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов наградил сотрудников за отвагу и самоотверженность при тушении природных пожаров. Отличившиеся специалисты получили медали и благодарности МЧС России.
Медали «За спасение на пожаре» получили начальник ЛПС «Белоомут» Леонид Бородин, начальник ЛПС «Хорлово» Андрей Воронин, начальник ЛПС «Клин» Александр Демидович, тракторист ЛПС «Кривандино» Алексей Колосов и лесной пожарный ЛПС «Орехово-Зуево» Виктор Попов.
Медаль За пропаганду спасательного дела» получил начальник ЛПС «Куровское» Евгений Кочедыков.
Фото: Комитет лесного хозяйства МО Фото: Комитет лесного хозяйства МО Фото: Комитет лесного хозяйства МО Фото: Комитет лесного хозяйства МО Фото: Комитет лесного хозяйства МО Фото: Комитет лесного хозяйства МО
Почетную грамоту МЧС России вручили лесному пожарному ЛПС «Орехово-Зуево» Виктору Попову.
Благодарности МЧС России объявили лесному пожарному ЛПС «Луховицы» Михаилу Варваричу, водителю автомобиля ЛПС «Егорьевск» Александру Войнову, водителю автомобиля ЛПС «Луховицы» Юрию Невадовскому и водителю автомобиля ЛПС «Ямкино» Андрею Сухову.
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