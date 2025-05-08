Лесные пожары в Балашихе и Шатуре потушили 7 мая

В минувшую среду в Подмосковье ликвидировали два пожара. Первый очаг возгорания заметили местные жители в Озерном лесничестве в Балашихе. Огонь тушили девять человек и три пожарные машины. На это потребовалось два часа.
Второй пожар обнаружили с помощью системы видеомониторинга в Рошальском лесничестве в Шатуре. Для тушения направили пять специалистов. Огонь ликвидировали менее часа.
Оба возгорания произошли из-за действий человека. Следственные органы устанавливают подозреваемых, материалы переданы в надзорные ведомства.
В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что штрафы за поджог могут достигать двух миллионов рублей.
Путин высоко оценил свой рабочий день 8 мая
Путин в День Победы продолжит встречи с зарубежными лидерами
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Трамп неожиданно высказался об Урсуле фон дер Ляйен
Долги в 120 тыс. рублей не помешали Дане Борисовой купить элитное жилье
Медведев призвал закрыть сцену для некоторых вернувшихся в Россию артистов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте