Лесные пожары потушили в Коломне и Серпухове 28 апреля

За минувшие сутки в Московской области зафиксировали и оперативно ликвидировали два возгорания в лесных массивах. Оба пожара своевременно обнаружили благодаря системе видеомониторинга.

Первое возгорание произошло в Песковском участковом лесничестве, расположенном в километре от поселка шлюза «Северка» в городском округе Коломна. На место происшествия незамедлительно прибыли 11 сотрудников лесопожарных формирований с четырьмя единицами специализированной техники. Благодаря их слаженным действиям огонь был полностью локализован и ликвидирован менее чем за пять часов.

Второй очаг возгорания был обнаружен в Отрадинском участковом лесничестве, в трех километрах от деревни Никифорово Серпуховского городского округа. Здесь на борьбу с огнем вышли восемь пожарных с аналогичным количеством техники. Тушение заняло чуть более шести часов из-за сложного рельефа местности.

По предварительным данным, оба пожара возникли в результате неосторожного обращения с огнем. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых.

Специалисты напоминают, что за поджог леса предусмотрена строгая ответственность: для граждан — штраф до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для организаций — до двух миллионов рублей. В особо тяжких случаях виновным грозит лишение свободы сроком до 10 лет.