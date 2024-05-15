Лесные культуры высадят еще на 122 гектарах в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:16 Лесные культуры высадят еще на 122 гектарах в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360 в

Свыше 60 гектаров земель подготовили под посадку лесных культур в Подмосковье. Это свыше половины плана.

По словам главы подмосковного Комлесхоза Евгения Агулова, почву необходимо обрабаывать, чтобы в ней сохранялась влага.

Реклама

«Почву под лесные культуры необходимо обрабатывать, чтобы содействовать накоплению и сохранению в ней влаги, препятствовать развитию сорной растительности, заглушающей сеянцы. На данный момент подготовлено 65,7 гектара, при годовом плане 122,19 гектара», — рассказал он.

В прошлом году под посадку лесных культур подготовили 74,30 гектара. Работы проводят механизированным способом путем нарезки борозд.

«В прошлом году мы увеличили площади под новый подмосковный лес более, чем в шесть раз. Ежегодные акции по посадке леса, включая проводимую 18 мая „Лес Будущего“, проходят именно на подготовленных работниками отрасли землях», — добавил Агулов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».