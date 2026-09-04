Лесной пожар потушили возле деревни Шебаново 3 сентября

В Подмосковье 3 сентября зафиксировали один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.

Очаг возгорания возник в трех километрах от деревни Шебаново Павлово-Посадского городского округа. Благодаря системе видеомониторинга сотрудники Региональной диспетчерской службы оперативно обнаружили пламя и направили на место лесопожарные формирования.

Ситуацию взяли под контроль восемь специалистов с привлечением четырех единиц техники. Возгорание ликвидировали в тот же день. По предварительной информации, причиной стало пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Сейчас нарушителей ищут.

За преднамеренный поджог леса предусмотрено наказание:

для физических лиц — штраф до 60 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей;

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В отдельных случаях нарушителя могут лишить свободы на срок до 10 лет.