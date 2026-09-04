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    Лесной пожар потушили возле деревни Шебаново 3 сентября

    Фото: Комитет лесного хозяйства МО

    В Подмосковье 3 сентября зафиксировали один лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.

    Очаг возгорания возник в трех километрах от деревни Шебаново Павлово-Посадского городского округа. Благодаря системе видеомониторинга сотрудники Региональной диспетчерской службы оперативно обнаружили пламя и направили на место лесопожарные формирования.

    Ситуацию взяли под контроль восемь специалистов с привлечением четырех единиц техники. Возгорание ликвидировали в тот же день. По предварительной информации, причиной стало пренебрежение правилами пожарной безопасности.

    Сейчас нарушителей ищут.

    За преднамеренный поджог леса предусмотрено наказание:

    В отдельных случаях нарушителя могут лишить свободы на срок до 10 лет.