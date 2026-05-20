Лесной пожар потушили возле деревни Красная Горка 19 мая

В Подмосковье 19 мая обнаружили один лесной пожар. Он произошел в шести километрах от деревни Красная Горка в муниципальном округе Шатура.

Очаг возгорания зарегистрировали при помощи системы видеомониторинга.

В борьбе с пожаром принимали участие 17 человек, которые использовали шесть специализированных машин. Тушение длилось шесть часов.

Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности. Сейчас подозреваемых в поджоге ищут. Виновных накажут.

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили, что за поджог, который стал причиной лесного пожара, предусмотрена ответственность.

Штраф для физических лиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, а для юридических — до двух миллионов.

В некоторых случаях нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.