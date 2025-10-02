Лесной пожар потушили возле деревни Ефимово 1 октября

В первый день октября в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Он произошел в Логиновском лесничестве в километре от деревни Ефимово, расположенной в Павлово-Посадском округе.

Об очаге возгорания по номеру 112 сообщили местные жители. В ликвидации пожара принимали участие пять специалистов и две единицы техники. Укрощение огня заняло чуть больше часа.

Причиной случившегося стало нарушение правил безопасности. Сейчас подозреваемых в поджоге ищут.

За действия, ставшие причиной лесного пожара, грозит штраф. Для физических лиц он может достигать 60 тысяч рублей, для должностных — 110 тысяч, а для юридических — двух миллионов.

В некоторых случаях нарушителей приговаривают к лишению свободы на срок до 10 лет.