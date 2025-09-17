Лесной пожар потушили возле деревни Быково 16 сентября

Во вторник, 16 сентября, в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Он произошел в двух километрах от деревни Быково в городском округе Павловский Посад.

Очаг в Логиновском участковом лесничестве Ногинского филиала «Мособллеса» удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга. В тушении пламени, которое длилось почти пять часов, принимали участие 12 человек и пять единиц специальной техники.

Причиной возгорания стало нарушение правил безопасности. Сейчас личности подозреваемых в поджоге устанавливают.

За действия, которые привели к пожару в лесу, предусмотрена ответственность. Физическим лицам придется заплатить штраф до 60 тысяч рублей, должностным — до 110 тысяч, а юридическим — до двух миллионов.

В некоторых случаях нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.