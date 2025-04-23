Лесной пожар потушили вблизи улицы 40 лет Победы в Балашихе

Во вторник, 22 апреля, в Московской области потушили один лесной пожар. О возгорании в Озерном участковом лесничестве в Балашихе сообщили очевидцы.

В ликвидации пожара приняли участие 25 специалистов и 11 единиц техники. Укротить пламя им удалось примерно за пять с половиной часов.

Причиной возгорания стали действия человека. Сейчас подозреваемых в поджоге ищут.

За действия, которые привели к лесному пожару, положен штраф. Физическим лицам придется заплатить до 60 тысяч рублей, должностным — до 110 тысяч, а юридическим — до двух миллионов.

В отдельных случаях нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет.