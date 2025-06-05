Лесной пожар потушили вблизи поселка Хорлово 4 июня
Один лесной пожар потушили в Подмосковье 4 июня. Он произошел вблизи поселка Хорлово Воскресенского округа.
Очаг возгорания выявили в двух километрах от рабочего поселка Хорлово при помощи системы видеомониторинга. Пожар тушили на протяжении одного часа силами пяти специалистов.
Причиной возгорания стали действия человека. Подозреваемых устанавливают, а материалы о происшествии направили в надзорные органы.
В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что штраф за приведший к пожару поджог может достигать двух миллионов рублей.
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