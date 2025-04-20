Лесной пожар потушили вблизи деревни Слободище Орехово-Зуевского округа

В Ильинском лесничестве, в трех километрах от деревни Слободище Орехово-Зуевского округа, камеры видеомониторинга зафиксировали возгорание на площади 0,2 гектара. На место сразу выехали 28 специалистов и 16 единиц техники.

Потушить пожар удалось за семь часов. Причиной возгорания стали действия человека. Сейчас устанавливают подозреваемых и проводят следственные мероприятия.

Напомним, за поджог, ставший причиной лесного пожара, предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч — для должностных, до двух миллионов — для юридических лиц. В особо серьезных случаях виновным грозит лишение свободы до десяти лет.