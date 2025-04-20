Лесной пожар потушили вблизи деревни Слободище Орехово-Зуевского округа

В Ильинском лесничестве, в трех километрах от деревни Слободище Орехово-Зуевского округа, камеры видеомониторинга зафиксировали возгорание на площади 0,2 гектара. На место сразу выехали 28 специалистов и 16 единиц техники.
Потушить пожар удалось за семь часов. Причиной возгорания стали действия человека. Сейчас устанавливают подозреваемых и проводят следственные мероприятия.
Напомним, за поджог, ставший причиной лесного пожара, предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч — для должностных, до двух миллионов — для юридических лиц. В особо серьезных случаях виновным грозит лишение свободы до десяти лет.
Жуткий кошмар. Беспечная мать застала дома страшную картину с детьми участника СВО
Ирина Безрукова рассказала, почему не ходит к гадалкам
Жертвами авиаударов США по рынку в столице Йемена стали 12 человек
Тает на глазах. Регина Дубовицкая напугала поклонников странной внешностью
Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить мир на следующей неделе
Британский лорд озвучил шокирующую правду для Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте