Лесной пожар потушили вблизи деревни Следово Богородского округа

В воскресенье, 20 апреля, лесной пожар потушили недалеко от деревни Следово в Богородском округе. О возгорании на площади 0,2 гектара сообщили в экстренные службы очевидцы.

В Пригородное участковое лесничество незамедлительно прибыли четыре человека и две единицы техники, которые за 50 минут ликвидировали пламя.

Причиной пожара стали действия человека. Сейчас его личность устанавливают.

Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что за лесной пожар из-за поджога грозят административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придется выплатить штраф до 60 тысяч рублей, должностным — до 110 тысяч, а юридическим — до двух миллионов.

Кроме того, нарушители могут отправиться в тюрьму на срок до 10 лет.