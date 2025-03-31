Лесной пожар потушили вблизи деревни Шувое 30 марта
Лесной пожар потушили в Егорьевске 30 марта. Он произошел в 2,4 километра от деревни Шувое и распространился на площади 0,02 гектара.
На место возгорания направили пять специалистов и спецтехнику, рассказали в региональном Комлесхозе. Потушить огонь удалось чуть более чем за час.
Причиной пожара стали действия человека. Сейчас подозреваемых в поджоге устанавливают.
Жителям напомнили, что неосторожные действия с огнем, которые привели к пожару, влекут за собой административную и уголовную ответственность. Сумма штрафа может достирать двух миллионов рублей.
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