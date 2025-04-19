Лесной пожар потушили в Железнодорожном

В Кучинском лесничестве вблизи микрорайона Железнодорожный местные жители заметили возгорание на площади 0,01 гектара и сообщили об этом по номеру 112. На место оперативно выехали четыре пожарных и три спецмашины.

Возгорание удалось потушить за полтора часа. Как установили специалисты, пожар произошел по вине человека. Сейчас ведется проверка, выясняются обстоятельства и возможные виновные.

Напомним, что за поджог, повлекший за собой лесной пожар, предусмотрено наказание: штрафы до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч для должностных лиц, до двух миллионов рублей для организаций, а в особо тяжелых случаях — лишение свободы на срок до десяти лет.