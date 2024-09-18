Лесной пожар потушили в Ступине
Лесной пожар потушили в Ступине. Он произошел в 200 метрах от поселка Белоплесецкого.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, возгорание обнаружили в ходе наземного патрулирования. Огонь распространился на площади 0,5 гектара. На место направили 15 пожарных и семь машин. Они ликвидировали возгорание менее чем за три часа.
Причиной пожара стали действия человека.
«Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — добавили в комитете.
Жителям напомнили, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей.
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