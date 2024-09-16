Лесной пожар потушили в Ступине

Лесной пожар потушили в 0,5 километра от города Ступино. Огонь распространился на территории 0,3 гектара, его потушили более чем за девять часов.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, возгорание обнаружили жители. О нем сообщили по телефону 112. на место выехали восемь машин и 22 пожарных. Из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 0,5 гектара.

«Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — отметили в комитете.

Причиной ЧП стали действия человека. Жителям напомнили, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей.

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