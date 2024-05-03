Лесной пожар потушили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 20:10 Лесной пожар потушили в Солнечногорске Комитет лесного хозяйства Московской области

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Специалисты потушили пожар в Новинском участковом лесничестве в трех километрах от поселка Поварово городского округа Солнечногорск. Возгорание обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли трое спасателей и две единицы техники. Им потребовалось три часа, чтобы ликвидировать низовое горение.

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По предварительным данным, огонь вспыхнул по вине человека.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные— от 30 до 110 тысяч рублей, юридические — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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