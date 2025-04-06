Лесной пожар потушили в Шатуре на площади 0,15 гектара

В Подлесном лесничестве, в 12 километрах от поселка Радовицкий Шатурского округа камеры видеонаблюдения зафиксировали возгорание на площади 0,15 гектара. На место сразу выехали 18 пожарных и пять единиц техники. Пожар удалось потушить за 35 минут.

По предварительным данным, причиной возгорания стали действия человека. Сейчас выясняют, кто мог устроить поджог — идет расследование. Все материалы уже передали в надзорные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, за поджог леса предусмотрено административное и уголовное наказание. Так, гражданам придется выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 110 тысяч рублей, юридическим лицам — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.