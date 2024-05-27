Лесной пожар потушили в Щелкове днем 26 мая. Его обнаружили вблизи поселка Клюквенный, огонь распространился на территории 0,75 гектара. Возгорание потушили за три часа.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пожар тушили 18 человек и семь машин. Причиной возгорания стали действия человека.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», — отметили в ведомстве.

С 24 по 27 мая в лесах Подмосковья спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. В это время пребывание там людей ограничено, контролировать территорию будут при помощи беспилотников, авиации, фотоловушек и камер.

Нарушение правил пожарной безопасности грозит уголовной и административной ответственностью.

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