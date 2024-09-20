Лесной пожар потушили в Щелкове в километре от деревни Соколово 19 сентября. Огонь распространился на площади 0,01 гектара.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место направили 12 пожарных и пять спецмашин. Они боролись с огнем чуть больше часа. Причиной возгорания стали действия человека.

«Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — заявили в ведомстве.

В комитете напомнили, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей.

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