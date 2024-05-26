Лесной пожар потушили в Рузском городском округе 25 мая

Специалисты потушили возгорание в Звенигородском сельском участковом лесничестве на площади 0,05 гектара 25 мая. Пожар произошел в четырех километрах от деревни Костино Рузского городского округа.

Для тушения пожара привлекли три единицы специальной техники и девять человек личного состава формирований. Специалисты успешно ликвидировали возгорание.

26, 27 и 28 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах будет установлен III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни ожидается теплая погода с температурой от 23 до 25 градусов днем и от 11 до 14 градусов ночью. Синоптики прогнозируют небольшое количество облаков

Старожилы говорили, что если 26 мая много комаров — будет много ягод, а если преобладает мошкара — можно ждать богатый урожай грибов.

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