Лесной пожар потушили в Раменском городском округе

Жители Раменского городского округа сообщили о пожаре на расстоянии одного километра от поселка Родники 8 июня. Прибывшие на место специалисты оперативно потушили возгорание.

На место происшествия незамедлительно отправились две единицы техники и пять человек лесопожарных формирований. Возгорание охватило территорию в 0,2 гектара.

Позднее площадь пожара увеличилась до 0,3 гектара. Для тушения потребовалось 2,5 часа. При этом возгорание произошло по вине человека.

Сотрудники комитета лесного хозяйства напоминают, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность, включая лишение свободы на срок до 10 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».