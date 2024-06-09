Лесной пожар потушили в Раменском городском округе

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Жители Раменского городского округа сообщили о пожаре на расстоянии одного километра от поселка Родники 8 июня. Прибывшие на место специалисты оперативно потушили возгорание.

На место происшествия незамедлительно отправились две единицы техники и пять человек лесопожарных формирований. Возгорание охватило территорию в 0,2 гектара.

Позднее площадь пожара увеличилась до 0,3 гектара. Для тушения потребовалось 2,5 часа. При этом возгорание произошло по вине человека.

Сотрудники комитета лесного хозяйства напоминают, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность, включая лишение свободы на срок до 10 лет.

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