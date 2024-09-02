Лесной пожар потушили в Пушкино

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Лесной пожар потушили в Учебно-опытном участковом лесничестве в Подмосковье 1 сентября. Он произошел в 1,4 километра от деревни Марьина Гора в Пушкино.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, возгорание распространилось на площади 2,5 гектара, его обнаружили при проведении лесоавиационных работ. На место направили 15 машин и 34 пожарных, они потушили огонь за семь часов.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», — добавили в ведомстве.

В комитете напомнили, что штраф за приведший к пожару поджог достигает двух миллионов рублей.

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