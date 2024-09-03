Лесной пожар потушили в Пушкино

Лесной пожар потушили в Учебно-опытном участковом лесничестве в 0,5 километра от поселка Зеленого в Пушкино. Огонь распространился на площади 0,01 гектара, его потушили за пять часов.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, возгорание обнаружили сотрудники «Мособллес» во время патрулирования. На место направили спецтехнику и семь пожарных.

Причиной низового возгорания стали действия человека. В ведомстве напомнили, что за поджог грозит штраф в размере до двух миллионов рублей или лишений свободы на срок до 10 лет.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», — добавили в комитете.

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