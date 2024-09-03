Лесной пожар потушили в Пушкино

Пожар потушили в Учебно-опытном участковом лесничестве 2 сентября. Он произошел в двух километрах от деревни Марьина Гора в Пушкино. Его потушили менее чем за 11 часов.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пожар выявили в ходе патрулирования. Огонь распространился на площади 0,2 гектара. На место направили семь машин и 10 специалистов.

Причиной низового возгорания стали действия человека.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», — добавили в ведомстве.

Жителям напомнили, что за поджог может грозить штраф в размере до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.

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