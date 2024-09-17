Лесной пожар потушили в Павловском Посаде

Лесной пожар потушили в километре от деревни Дергаево в Павловском Посаде 16 сентября. Его обнаружили во время патрулирования, огонь распространился на площади 0,1 гектара.

Как рассказали в подмосковном Клмлесхозе, на место направили шесть машин и 10 пожарных Из-за ветра площадь распространения огня выросла до 0,3 гектара. Огонь удалось ликвидировать менее чем за девять часов. Причиной ЧП стали действия человека.

«Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — отметили в ведомстве.

В комитете напомнили, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей.

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