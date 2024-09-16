Лесной пожар потушили в Павловском Посаде 15 сентября. Он произошел в двух километрах от деревни Дергаево и распространился на площади 0,1 гектара.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место направили четыре машины и восемь пожарные. Им удалось ликвидировать огонь менее, чем за 10 часов. Причиной возгорания стали действия человека.

«Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — добавили в комитете.

Жителям напомнили, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей.

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