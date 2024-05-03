Лесной пожар потушили в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 20:57 Лесной пожар потушили в Орехово-Зуеве Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Специалисты потушили пожар, который разгорелся на площади 400 квадратных метров в Зуевском участковом лесничестве в двух километрах от поселка Пригородный Орехово-Зуевского городского округа. Огонь обнаружил патруль с помощью системы видемониторинга.

Из-за сильного ветра площадь горения увеличилась до трех тысяч квадратных метров.

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Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли девять спасателей и пять единиц техники. Им потребовалось пять часов, чтобы ликвидировать низовое горение.

По предварительным данным, причиной пожара стали действия человека.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару предусмотрено наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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