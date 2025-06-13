Лесной пожар потушили в Луховицах

В лесу в Луховицком округе произошел пожар. Возгорание заметили с помощью системы видеонаблюдения в Чернореченском лесничестве, примерно в четырех километрах от города.

На место оперативно прибыли сотрудники лесопожарной службы. Четыре человека и две единицы техники справились с огнем за 30 минут. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас выясняют, кто мог поджечь лес — проводится расследование, а материалы передали в надзорные органы.

В Комлесхозе напоминают, что за поджог, повлекший лесной пожар, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штраф для физических лиц может достигать 60 тысяч рублей, для юридических — до двух миллионов рублей. В случае серьезных последствий виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.