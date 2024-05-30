Лесной пожар потушили в Лосино-Петровском

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Лесной пожар потушили в Свердловском лесничестве в километре от деревни Улиткино под Лосино-Петровским 29 мая. Огонь распространился на площади 0,5 гектара. Его тушили семь человек.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы потушить огонь. Причиной возгорания стали действия человека.

"Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных", - добавили в ведомстве.

За поджог предусмотрена уголовная и административная ответственность. Сумма штрафа может достигать двух миллионов рублей.

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