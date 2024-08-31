Лесной пожар потушили в Лосино-Петровском

Возгорание произошло на площади 0,01 гектара в Свердловском участковом лесничестве в одном километре от поселка Клюквенный в Лосино-Петровском. Пожар заметил местный житель, который сообщил о происшествии по телефону 112.

На место возгорания незамедлительно направили три единицы техники и девять человек состава лесопожарных формирований. Специалистам потребовалось всего 10 минут, чтобы ликвидировать пожар, который был низовым. Его причиной послужили действия человека.

Сотрудники лесной охраны Комлесхоза Московской области проводят опрос возможных свидетелей, чтобы установить виновника возгорания. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы.

Комлесхоз напоминает, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Для физических лиц штраф может составить до 60 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 110 тысяч рублей. Юридические лица могут понести убытки до двух миллионов рублей. В некоторых случаях возможен срок лишения свободы до 10 лет.

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