Лесной пожар потушили в километре от микрорайона ВНИИПО в Балашихе
В четверг, 24 апреля, в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве в километре от микрорайона ВНИИПО городского округа Балашиха.
Причиной пожара стали действия человека. Сейчас подозреваемого ищут.
В тушении возгорания приняли участие 14 человек и шесть единиц техники. На укрощение пламени потребовалось более пяти часов.
Жителям и гостям Московской области напомнили, что за поджог, спровоцировавший пожар, грозит штраф от 60 тысяч до двух миллионов рублей.
Кроме того, в некоторых случаях нарушителей могут отправить в тюрьму на срок до 10 лет.
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