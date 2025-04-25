Лесной пожар потушили в километре от микрорайона ВНИИПО в Балашихе

В четверг, 24 апреля, в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве в километре от микрорайона ВНИИПО городского округа Балашиха.

Причиной пожара стали действия человека. Сейчас подозреваемого ищут.

В тушении возгорания приняли участие 14 человек и шесть единиц техники. На укрощение пламени потребовалось более пяти часов.

Жителям и гостям Московской области напомнили, что за поджог, спровоцировавший пожар, грозит штраф от 60 тысяч до двух миллионов рублей.

Кроме того, в некоторых случаях нарушителей могут отправить в тюрьму на срок до 10 лет.