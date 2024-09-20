Лесной пожар предотвратили в Кашире в районе деревни Пятница. Задымление выявили благодаря камерам видеомониторинга.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, сотруники Достоевского участкового лесничества получили сообщение о задымлении от диспетчера. На место немедленно выехали специалисты. Низовой пожар обнаружили в поле, в 30 метрах от границы леса и вблизи газорегуляторного пункта.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников подведомственного Комлесхозу ГАУ МО „Центрлесхоз“, лесничих и пожарной части города Кашира удалось предотвратить возгорание земель лесного фонда и избежать повреждений газового оборудования», — сообщили в комитете.

Причиной возгорания стал человеческий фактор. В отношении виновника возбудят административное дело.

В ведомстве напомнили, что штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей.

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