Лесной пожар потушили в Химках | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 20:22 Лесной пожар потушили в Химках Комитет лесного хозяйства Московской области

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Днем 25 апреля в Сходненском участковом лесничестве, примерно в шести километрах от деревни Лунево городского округа Химки, оперативники обнаружили возгорание на площади 0,3 гектара. Из-за сильного ветра огонь распространился на площадь до 1,2 гектара.

На место сразу были направлены три единицы техники и девять человек личного состава лесных пожарных служб. Им потребовалось четыре часа и 20 минут для тушения огня. Возгорание имело низовой характер, его причиной стал человеческий фактор.

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Сотрудники Комитета лесного хозяйства Подмосковья напоминают, что за разведение костров, которые привели к лесным пожарам, предусмотрены серьезные штрафы и даже тюремное заключение.

В случае обнаружения пожара специалисты просят немедленно сообщить о нем по горячей линии лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. Он подчеркнул, что специалистам необходимо быть в максимальной готовности, когда наступит теплая погода.

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