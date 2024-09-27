Сегодня 15:41 Лесной пожар потушили в городском округе Егорьевск Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Еще один лесной пожар обнаружили 27 сентября в Подмосковье. На этот раз возгорание произошло в Цнинском участковом лесничестве, в паре километров от егорьевской деревни Фильчаково.
Дым заметили сотрудники лесной охраны Егорьевского филиала «Мособллес» при патрулировании территории. Небольшой очаг возгорания на площади 0,01 гектара затушили силами семи человек. Им потребовалось на это два часа.
Причиной низового пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.
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