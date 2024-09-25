Лесной пожар потушили в Электростали

Сотрудники ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» во время патрулирования обнаружили небольшой очаг возгорания в сельском участковом лесничестве, расположенном в одном километре от поселка Фрязево городского округа Электросталь. Площадь пожара составила 0,01 гектара.

На место возгорания незамедлительно отправили три единицы техники и пять специалистов. Спасателям удалось ликвидировать пожар менее чем за час.

По предварительной информации, причиной возгорания стал человеческий фактор. В настоящее время устанавливаются подозреваемые в поджоге, ведутся следственные мероприятия. Материалы по факту пожара отправлены в надзорные органы для принятия.

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