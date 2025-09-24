Лесной пожар потушили в деревне Степаново 23 сентября

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 23 сентября. Он произошел вблизи деревни Степаново. Огонь ликвидировали менее чем за 2,5 часа.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, возгорание выявили в ходе наземного патрулирования. Оно произошло во Фрязевском участковом лесничестве в четырех километрах от деревни Степаново.

Пожар тушили семь человек и спецтехника. Его причиной стало нарушение правил безопасности жителями.

«️Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — рассказали в ведомстве.

В комитете напомнили, что за приведший к пожару поджог предусмотрены штрафы в размере до двух миллионов рублей.