Лесной пожар потушили в деревне Полушино

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Возгорание на площади 0.01 гектара произошло в Малаховском участковом лесничестве. О происшествии сообщили жители деревни Полушино Раменского городского округа, которая расположена в 1,5 километра от места пожара.

На место происшествия были направлены три единицы техники и восемь человек личного состава лесной пожарной службы. Потребовалось немного более часа для тушения пожара, который имел торфяную природу. По результатам проведенного расследования установлено, что причиной пожара стали действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства в настоящее время осуществляет опрос возможных свидетелей инцидента. Полученные материалы будут переданы в компетентные органы для выявления лиц, причастных к происшествию.

Представители Комлесхоза напоминают, что лица, виновные в умышленном поджоге, который послужил причиной лесного пожара, будут нести административную и уголовную ответственность, включая штрафы от 60 тысяч до двух миллионов рублей.

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