Лесной пожар потушили в Балашихе | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 10:07 Лесной пожар потушили в Балашихе Комитет лесного хозяйства Московской области

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Один лесной пожар потушили в Балашихе днем 1 мая. Он произошел в четырех километрах от деревни Русавкино-Романово. Огонь распространился на территории 1,5 гектара.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, пожар тушили 11 машин и 18 человек. Они ликвидировали огонь на протяжении семи часов.

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«Причина пожара — действия человека. Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», — сообщили в ведомстве.

Жителям напомнили, что наказание за поджог может достигать двух миллионов рублей. При обнаружении огня в лесу необходимо позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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