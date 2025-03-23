Лесной пожар потушили в Балашихе на площади 0,8 гектара

В Озерном участковом лесничестве, в двух километрах от микрорайона ВНИИПО в Балашихе, произошел лесной пожар. Местные жители заметили возгорание на площади 0,4 гектара и сообщили об этом по телефону 112.

На место сразу выехали десять пожарных. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, и площадь пожара увеличилась до 0,8 гектара. Потребовалось 3,5 часа, чтобы полностью ликвидировать огонь.

Причиной пожара стали действия человека, сейчас по данному факту ведется расследование. Материалы дела уже передали в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности. Напомним, что за поджог леса грозит штраф: до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч — для должностных лиц и до двух миллионов — для организаций. В особо тяжелых случаях возможен тюремный срок до десяти лет.