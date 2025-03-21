Лесной пожар потушили в Балашихе 21 марта

Первый в этом сезоне лесной пожар потушили в Подмосковье 21 марта. Возгорание обнаружили в Озерном участковом лесничестве в двух километрах от микрорайона Авиаторов в Балашихе.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, о пожаре сообщили жители. На место незамедлительно выехали 14 специалисты и спецтехника. Огонь распространился на территории 0,95 гектара. Его смогли потушить за 1,5 часа.

«Причина пожара — действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных», — добавили в комитете.

Жителям напомнили, что приведший к лесному пожару поджог карается штрафом в размере до двух миллионов рублей.