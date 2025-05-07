Лесной пожар потушили в 2 километрах от микрорайона Авиаторов в Балашихе

В Подмосковье во вторник, 6 мая, зарегистрировали один лесной пожар. Возгорание обнаружили в Озерном участковом лесничестве в двух километрах от микрорайона Авиаторов в Балашихе.

Сотрудники лесной охраны Ногинского филиала «Мособллеса» зафисировали пламя во время патрулирования. К ликвидации пожара привлекли 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Возгорание удалось потушить минее чем за два часа.

Пламя вспыхнуло из-за действий человека. Личности подозреваемых сейчас устанавливают.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что за поджог грозит штраф от 60 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях эти действия могут привести к лишению свободы на срок до 10 лет.