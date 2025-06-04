Лесной пожар потушили в 2 километрах от деревни Шильково под Воскресенском

В Подмосковье во вторник, 3 июня, зафиксировали один лесной пожар. Он произошел примерно в двух километрах от деревни Шильково в городском округе Воскресенск.

Очаг удалось обнаружить при помощи камеры видеонаблюдения. Пожар тушили шесть специалистов и четыре единицы техники. На его ликвидацию потребовалось более пяти часов.

Пламя вспыхнуло из-за нарушений правил пожарной безопасности. Сейчас подозреваемых ищут.

Напомним, за действия, которые стали причиной возгорания в лесу, грозит штраф в размере до двух миллионов рублей. В отдельных случаях поджигателей могут лишить свободы на срок до 10 лет.