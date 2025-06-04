Лесной пожар потушили в 2 километрах от деревни Шильково под Воскресенском
В Подмосковье во вторник, 3 июня, зафиксировали один лесной пожар. Он произошел примерно в двух километрах от деревни Шильково в городском округе Воскресенск.
Очаг удалось обнаружить при помощи камеры видеонаблюдения. Пожар тушили шесть специалистов и четыре единицы техники. На его ликвидацию потребовалось более пяти часов.
Пламя вспыхнуло из-за нарушений правил пожарной безопасности. Сейчас подозреваемых ищут.
Напомним, за действия, которые стали причиной возгорания в лесу, грозит штраф в размере до двух миллионов рублей. В отдельных случаях поджигателей могут лишить свободы на срок до 10 лет.
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