Лесной пожар потушили вблизи деревни Юдино

Еще один лесной пожар потушили недалеко от деревни Юдино в Мытищах. Инцидент произошел 28 августа в Учинском участковом лесничестве.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что дым заметили при авиапатрулировании территории. Площадь возгорания составила 0,08 гектара.

На место направили девять машин и 25 пожарных. Им потребовалось 3,5 часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Причиной пожара стал человеческий фактор. Проводится опрос возможных свидетелей происшествия.

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